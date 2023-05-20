Картографический сервис 2ГИС удалили из Google Play

Где скачать приложение и будет ли работать ранее установленное

Приложение картографического сервиса 2ГИС пропало из магазина приложений Google Play для Android. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Убедился в этом и журналист Первого областного информагентства.

По словам представителей компании, все ранее скаченные приложения продолжат работать в обычном режиме, данные будут обновляться ежедневно.

В App Store, а также в магазинах приложений Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore приложение доступно для скачивания. Тем, у кого устройство на платформе Android, рекомендовали скачать приложение с официального сайта 2ГИС.

Напомним, в январе этого года из App Store пропало приложение российской деловой соцсети TenChat. В сентябре 2022 года также из App Store пропало приложение «ВКонтакте».

После начала спецоперации и введения санкций в отношении российских банков ряд приложений кредитных организаций также пропал из магазинов приложений. ИА «Первое областное» рассказывало, где и как их можно загрузить.