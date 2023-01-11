Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store

Маркетплейс уже рассматривает новую версию приложения

Приложение российской социальной сети для работы и бизнеса TenChat удалили из App Store за нарушение санкционной политики. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях основатель TenChat Семен Теняев.

«По нам в Эппл пришло письмо из госдепартамента США с рекомендацией максимально нас проверить. У нас даже был звонок с представителями Эппл. Не нравится наша встроенная отечественная криптография. Еще не нравится наш запрет на обсуждение политики»,— написал Семен Теняев.

Но, как сообщил источник в компании изданию «РИА Новости», новая версия приложения уже разработана и находится на рассмотрении у маркетплейса.

Напомним, в конце сентября из App Store пропали приложения VK, в числе которых «ВКонтакте», VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «Почта Mail․ru» и другие. Спустя две недели пользователи снова могли скачать их на свои устройства.

Кроме того, в апреле прошлого года из-за санкций из App Store и Google Play пропали приложения нескольких российских банков, в числе которых Сбер, Альфа-банк, ВТБ и другие. Наши журналисты выяснили, как можно скачать приложения банков.