Где и как скачать удаленное Google и Apple приложение банка

Инструкция по установке нужных и полезных мобильных программ

Из сервисов Play Market (Android) и App Store (iOS) пропали приложения нескольких российских банков, а также связанных с ними продуктов. Пользователи не могут найти Сбер и его СберМегаМаркет, Альфа-банк, ВТБ и Совкомбанк, ЮMoney. Причина — санкции западных стран против России. Таким образом IT-гиганты Google и Apple исполняют указы правительства США. ИА «Первое областное» разобралось, как действовать в ситуации, когда приложения недоступны в магазинах. Сохраните себе эту статью, чтобы не потерять полезную информацию.

У меня установлено приложение моего банка, надо ли что-то делать?

Ни в коем случае не удаляйте его! Приложение работает и будет работать дальше, если у вас установлена последняя версия. Через него по-прежнему можно пользоваться всеми услугами своего банка: сделать перевод, оплатить счета, открыть вклад, взять кредит, оформить страховку. Средства тоже доступны в полном объеме. Однако приложение не сможет обновляться из Play Market и App Store.

Я хочу поставить приложение моего банка, где мне его взять?

Рассмотрим способ для Android. Варианты пользования сервисами банков для iOS будут ниже.

Свежую версию приложения можно скачать на официальном сайте своего банка. Будьте внимательны: никогда не загружайте приложения с других, подозрительных ресурсов. Это поможет обезопасить себя от мошенников. Ниже мы приводим ссылки на приложения российских банков, которые удалили из Play Market или которые работают с ограничениями.

Промсвязьбанк

ВТБ

Совкомбанк — Халва

Новикомбанк

Открытие

Россия

Сбербанк

Альфа-банк

Установка приложения простая и быстрая:

скачайте файл с нужного вам сайта банка,

когда загрузка файла закончится, нажмите «Открыть» для начала установки,

операционная система может попросить подтвердить установку программы из неизвестного источника,

через несколько минут приложение установится, а его иконка появится на рабочем столе.





Пример установки приложения для Android

При установке приложения может появиться сообщение «В целях безопасности телефон блокирует установку приложений из неизвестных источников». Это значит, что у вас установлена система Android выше 8-й версии. В этом случае зайдите в настройки в этом уведомлении и выберите «Разрешить установку из этого источника». Если установлен Android ниже 8-й версии, зайдите в настройки телефона, выберите пункт «Безопасность», затем — «Внешние источники». После разрешите установку в параметре «Неизвестные источники».



Для iPhone какие есть способы пользоваться сервисами банка?

К сожалению, владельцы iPhone не смогут установить себе приложение не из App Store. Платформа iOS запрещает установку внешних программ, но для «яблочников» есть другой вариант. Любому клиенту банка доступен личный кабинет на официальном сайте финансовой организации. Совет в этом случае подобный тому, что был выше: заходите только на официальные сайты. В «Яндексе», например, они отмечены галочкой. Чтобы попасть в личный кабинет, достаточно нажать на ссылку «Интернет-банк» или «Онлайн-банк» и т. п. После нужно ввести логин и пароль, номер телефона, номер счета или карты.

Еще лучше, если вы сохраните в закладках браузера сайта вашего банка. Он всегда будет под рукой, и не нужно переживать, на верный сайт вы заходите или нет. Можно добавить ссылку на сайт банка на рабочий стол смартфона. В виде ярлыка.

Инструкция простая:



войдите в интернет-банк из браузера Safari,

нажмите на кнопку «Поделиться»,

выберите «На экран «Домой»,

нажмите «Добавить». Иконка готова!





Пример создания иконки для iOS

И это все варианты?

Нет, есть еще варианты. Но они подойдут только владельцам смартфонов на Android. В магазине AppGallery, который установлен на Huawei и Honor, еще остались некоторые приложения санкционных банков.

Можно скачать приложение GetApps. Его разработала компания Xiaomi, но оно работает на разных смартфонах. Еще один вариант — магазин приложений Galaxy Store от Samsung. Из того и из другого сервиса тоже не удалили все приложения санкционных банков.

А с другими приложениями нет проблем?

К сожалению, есть. Но все эти приложения связаны с санкционными банками. Если у вас открыты инвестиционные счета в Альфа-банке, Сбербанке или ВТБ, с их сайтов можно скачать специальные программы. Только для Android.

Вместе с приложением Сбербанка удалили и некоторые приложения его экосистемы — СберСпасибо, СберМегаМаркет, ЮMoney. Программы для Android доступны на официальных сайтах этих проектов.

Владельцы iPhone, увы, могут заходить только в мобильные версии перечисленных сайтов. Приложения, повторимся, на iOS устанавливаться не будут.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о способах оплаты смартфоном, которые можно использовать вместо Google Pay и Apple Pay. Карты россиян отключены от этих сервисов из-за санкций. Однако мы нашли варианты, как не отказываться от своих привычек и продолжать платить бесконтактно.