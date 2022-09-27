Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store

Компания VK выясняет причины блокировки

Приложение социальной сети «ВКонтакте» (VK) пропало из магазина приложений для iOS App Store. Кроме того, не выходят приложения, входящие в экосистему VK, в числе которых «VK Музыка», «VK Клипы», почта Mail.ru, а также несколько игр. В этом убедилась журналист ИА «Первое областное».

Приложение «ВКонтакте» не выдается при поиске и пропало из раздела «Покупки» у пользователей, у которых оно установлено. Если попытаться скачать приложение в App Store с официального сайта, выходит оповещение о том, что оно недоступно.







В пресс-службе VK подтвердили, что Apple заблокировала несколько приложений компании:

«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

В Google Play приложение соцсети по-прежнему доступно.

Приложения «Одноклассники» и «Дзен», также принадлежащие VK, по-прежнему можно скачать в App Store.



В апреле из магазинов приложений App Store и Google Play пропали приложения нескольких российских банков, в числе которых Сбер, Альфа-банк, ВТБ и другие. Причиной стали санкции западных стран. Наши журналисты выяснили, как можно скачать приложения банков.