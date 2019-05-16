/ Карен Даллакян зовет на благотворительный концерт в помощь диким животным

Обитателям приюта «Спаси меня» нужны новые вольеры.

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Дикие животные в Челябинской области получают квалифицированную помощь ветеринара. Их жизни спасает Карен Даллакян, основатель приюта «Спаси меня». Обитателям приюта нужна регулярная помощь: корм, игрушки, новые вольеры. В комфортных условиях звери быстрее идут на поправку.

Например, тигра Жорика 10 лет назад буквально вытащили с того света. Теперь полосатый является символом сборной России по дзюдо, а живет в центре реабилитации животных «Утес» в Хабаровском крае.

Чтобы привлечь внимание к проблемам приюта и показать, что диким животным тоже нужна помощь, Карен Даллакян организовал концерт «Карен Даллакян собирает друзей». Мероприятие благотворительное, и все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на обустройство новых вольеров.

На концерте выступят более 100 творческих коллективов, ансамбли из Магнитогорска, Миасса, Коркино, Челябинска. Мероприятие состоится 21 мая в ДК «Железнодорожников». Начало в 7 часов вечера. Билеты можно приобрести в кассах города.