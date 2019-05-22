/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Цветущий май»

Для зрителей выступит инструментальный ансамбль «Маэстро Аккордеон».

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Цветущий май». Для зрителей выступит инструментальный ансамбль «Маэстро Аккордеон»: заслуженная артистка России Ольга Парфентьева, лауреат джазовых фестивалей Константин Корчагин и Никита Баталов.

В концерте принимают участие: Михаил Белик — кларнет, Игорь Борискин — ударные, перкуссия. В программе: танцевальные и песенные мелодии прошлых лет, музыка А. Полонского, Дж. Лакалле, Е. Дербенко, С. Беше. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 23 мая в 18:30 в Концертном зале имени С. С. Прокофьева. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.