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/ Количество домашних питомцев в квартире предлагают ограничить

Количество домашних питомцев в квартире предлагают ограничить

Допустимое число домашних питомцев будут рассчитывать по метражу.
сегодня в 19:57
  |  Общество

Совет федерации предложил ограничить количество домашних животных в квартирах. Такая инициатива, как сообщает «Парламентская газета», принадлежит комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Допустимое количество питомцев предлагают рассчитывать, исходя из метража.

В Комитете призывают Правительство принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. Кроме того, необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учёта домашних животных, считают сенаторы. Министерству природных ресурсов и экологии предлагается разработать правила перемещения через границы регионов дельфинов и других морских млекопитающих, цирковых и зоопарковых животных, чтобы обеспечить их здоровье во время таких поездок. А в целом, по мнению авторов предложений, в центральном аппарате Минприроды нужно создать отдельное структурное подразделение, занимающееся вопросами обращения с животными. — пишет «Парламентская газета».

Кроме того, члены комитета предложили внести административную ответственность за нарушение закона об обращении с животными. На данный момент предусмотрена лишь уголовная ответственность, которая наступает за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают ввести административные наказания за менее тяжкие правонарушения.

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Комментарии

Ксения Русских
01:00, 11.06.2019
У многих такой "метраж", что людям жить тесно, на их проживание тоже запрет будет?
Мария Ваганова
00:00, 11.06.2019
И что они предложат сделать тем, кто превысит лимит по количеству животных на квадратных метрах жилплощади? Усыплять или выгонять на улицу? Обычно много кошек или собак держат как раз сердобольные люди, которые подбирают их с улицы.
Маша Осипова
21:23, 10.06.2019
Неужели зачатки мозга у законотворцев появились.
Анастасия Санина
20:36, 10.06.2019
это было бы в интересах и животных и соседей, если подойти с умом. Но. Ум - это не то, что отличает наших законотворцев.

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