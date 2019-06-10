/ Количество домашних питомцев в квартире предлагают ограничить

Допустимое число домашних питомцев будут рассчитывать по метражу.



Совет федерации предложил ограничить количество домашних животных в квартирах. Такая инициатива, как сообщает «Парламентская газета», принадлежит комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Допустимое количество питомцев предлагают рассчитывать, исходя из метража.

В Комитете призывают Правительство принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. Кроме того, необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учёта домашних животных, считают сенаторы. Министерству природных ресурсов и экологии предлагается разработать правила перемещения через границы регионов дельфинов и других морских млекопитающих, цирковых и зоопарковых животных, чтобы обеспечить их здоровье во время таких поездок. А в целом, по мнению авторов предложений, в центральном аппарате Минприроды нужно создать отдельное структурное подразделение, занимающееся вопросами обращения с животными. — пишет «Парламентская газета».

Кроме того, члены комитета предложили внести административную ответственность за нарушение закона об обращении с животными. На данный момент предусмотрена лишь уголовная ответственность, которая наступает за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают ввести административные наказания за менее тяжкие правонарушения.