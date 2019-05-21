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Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Дни венгерской музыки в Челябинске»

Для зрителей выступит тонкий интерпретатор Ференца Листа.
сегодня в 09:35
  |  Культура

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Дни венгерской музыки в Челябинске». Для зрителей выступит Дьёрдь Оравец. В программе: Ференц Лист, Grandes Etudes de Paganini (Большие этюды по Паганини) No. 2, 3, 4, 5, 6, «Мефисто-вальс», Венгерская рапсодия № 14 фа минор, Венгерская рапсодия № 9 Ми-бемоль мажор, Фантазия-соната «По прочтении Данте».

Дьёрдь Оравец известен в музыкальном мире как тонкий интерпретатор Ференца Листа. В 1993 году был удостоен чести представить публике отреставрированное фортепиано, которое было когда-то изготовлено специально для Листа. Пианист первым исполнил для записи на пластинку соло-вариант «Плясок Смерти» Листа. Альбом вышел в 2002 году. Концерты с участием Оравеца записывались и транслировались многими радио- и телеканалами. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить выступление можно 22 мая в 18:30 в Концертном зале имени С. С. Прокофьева. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.

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