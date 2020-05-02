Карен Даллакян навестил знаменитого тигра Жорика

Увидев своего спасителя, животное расчувствовалось.

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Спустя пять лет челябинский ветеринар Карен Даллакян и тигр Жорик снова встретились в хабаровском приюте для животных «Утёс». И дикая кошка была несказанно рада увидеть своего спасителя, передаёт издание Царьград ТВ со ссылкой на ветеринара.

По словам Карена Даллакяна, он очень боялся, что Георгий забыл его, всё-таки пять лет — срок немаленький. Какова же была радость ветеринара, когда тигр, увидев ветврача, узнал его и... заплакал от счастья.

«Он стал взволнованно фыркать, как бы причитать и плакать. Посмотрите!»— цитирует издание Даллакяна.

Действительно, на видео хорошо заметно, что тигр узнал Карена Даллакяна и даже ластился к нему. Ведь давным-давно именно этот человек спас ему жизнь!

Когда Жорик ещё находился под руководством частного передвижного зоопарка, во время обеда кость воткнулась ему в нёбо, и с каждым днём ему становилось всё хуже, тогда как местный ветеринар поставил диагноз «больной зуб». Когда тигрёнок находился на грани жизни и смерти, хозяева зоопарка кинулись искать хорошего врача, тогда-то Жорик и попал в руки челябинского волшебника Карена Даллакяна.

Оперировать животное пришлось около 20 раз. И теперь на месте раны у Жорика осталась дыра. Которая, впрочем, никак не мешает тигру: полосатый вырос здоровым и красивым парнем.

После этого Карен Даллакян навещал Жорика в «Утёсе» дважды: в 2013 и 2015 годах, и оба раза тигр встречал своего спасителя с большой радостью. В этот раз, несмотря на опасения ветеринара, всё прошло так же хорошо.



