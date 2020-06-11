«Это особые эмоции!»: Алексей Текслер впервые в жизни погладил льва в приюте «Спаси меня»

Глава региона выслушал жалобы зоозащитников, с которыми они столкнулись в последнее время.

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В приюте диких животных «Спаси меня» сегодня особые гости. К зоозащитнику и ветеринару Карену Даллакяну с рабочим визитом прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главе региона показали всех обитателей приюта от кошек и собак до хищников.

Алексей Текслер познакомился с обитателями питомника и погладил всех питомцев, даже львенка, которого зовут Симба.

«Откровенно говоря, понравились все. Понятно, есть совершенно уникальные животные, мне удалось даже некоторых из них потрогать. Я никогда, например, не трогал льва в жизни, и это особые эмоции», — рассказал о своих эмоциях глава региона.

После осмотра территории и знакомства с подопечными, губернатор обсудил с Кареном Даллакяном трудности, с которыми пришлось столкнуться зоозащитным организациям и приютам, после того, как в законодательство были внесены изменения. Кроме того, были рассмотрены вопросы об отлове безнадзорных животных, а также о создании приютов, которые бы числились на балансе муниципалитета.

К слову, во время обсуждения важных вопросов, Алексей Текслер не устоял перед красотой пушистого кота Жорика и наклонился, чтобы погладить ласковое животное.