Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца

И призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться

Коронавирус представляет большую угрозу для пациентов с заболеваниями сосудов и сердца, а также способствует развитию таких болезней у здоровых людей. Об этом в четверг, 15 июля, рассказали на брифинге для журналистов ведущие кардиологи Челябинской области.

«Основной удар коронавируса приходится на пациентов, которые имеют заболевания сердца и сосудов. Первые исследования, которые проводились в Ухани, показали, что именно эти люди чаще всего попадали в реанимацию. Десять процентов самых тяжелых пациентов — это пациенты, которые имели гипертонию и ишемическую болезнь сердца. То же самое наблюдается и в России», — заявил главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.

Как именно коронавирус бьет по организму, рассказал главный врач челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин. По словам доктора, ковид может вызвать три опасных последствия.

Во-первых, вирус повреждает дыхательную систему. Это приводит к плохому насыщению крови кислородом и ухудшает работу сердца, особенно у людей, которые уже имеют сердечно-сосудистые проблемы.

Во-вторых, ковидная инфекция провоцирует повышенное тромбообразование. Впоследствии это может привести к закупорке легочной артерии, к инфаркту или инсульту.

И, в-третьих, коронавирус может дать осложнения в отдаленном периоде. Этот вопрос до конца не изучен, но медики отмечают, что после ковидной инфекции у человека может наблюдаться сердечная недостаточность, связанная с нарушением функции сердечной мышцы. Сначала думали, что это результат системного воспалительного процесса, но сейчас пришло понимание, что вирус напрямую повреждает сердечную мышцу.

«Последствия ковида у всех индивидуальны. Кто-то легко переносит болезнь и без последствий. А кто-то тяжело болеет и потом страдает от осложнений. Предугадать это невозможно. И я не советую играть в рулетку: повезет или нет. Давайте относиться к коронавирусу серьезнее и прививаться», — замечает Лукин.

По словам кардиологов, люди с болезнями сосудов и сердца должны прививаться от коронавируса в первую очередь. Прививку нужно отсрочить, если заболевание обострилось. Но ее обязательно следует сделать — это поможет избежать тяжелой формы ковида.

«Есть информация, что одна зарубежная вакцина способна спровоцировать образование тромбов. Однако на территории нашей страны ее не используют. Ни одна из четырех российских вакцин не имеет противопоказаний для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наши вакцины безопасны и эффективны», — замечает Лукин.

Медики призывают людей с болезнями сердца внимательно относиться к своему самочувствию. Если после болезни сохраняется повышенная усталость, утомляемость, головные боли, а при обычных физических нагрузках появляются одышка и давящие, сжимающие боли в области сердца, сердцебиение, ощущение «перебоев», нет ритмичности пульса, нужно обратиться к лечащему врачу.

Кроме того все жители области, переболевшие коронавирусом и даже те, кто подозревает, что переболел, могут пройти углубленную диспансеризацию в поликлиниках города.

«Все начинается с измерения уровня кислорода в крови. Дальше мы предлагаем пройти шестиминутный тест ходьбы. Человек просто ходит, а мы отмечаем появление одышки и других проявлений. Делаем биохимический анализ крови, в том числе на липидный статус, на C-реактивный белок — он показывает наличие воспаления. Делаем развернутый общий клинический анализ крови. И далее по показаниям — спирометрию, эхокардиографию, проводим анализ крови на Д-димер, который позволяет заподозрить наличие тромбов. Если результат превышает норму в 2-2,5 раза, проводим УЗИ нижних конечностей. И также по показаниям — рентгенографию и КТ», — говорит заведующий городским центром медицинской профилактики, главврач челябинской ГКП № 8 Дмитрий Прокопьев.

Также медики просят сердечников не терять оптимизма, побольше двигаться и принимать назначенные препараты.

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