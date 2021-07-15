Минздрав РФ: российские туристы со «Спутником V» смогут выезжать в Европу

Евросоюз и Россия начинают работу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ в ближайшее время начнет консультации с европейскими медиками по поводу признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу федерального медицинского ведомства. Это должно помочь привитым от ковида гражданам пересекать границы, хотя ни российский «Спутник V» в Европе, ни европейские вакцины в России пока не признаны.



Минздрав РФ принял предложение представительства Евросоюза обсудить возможность применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против коронавируса. Информация о сертификатах, так называемых Digital Green Pass, уже направлена российской стороне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сейчас занята созданием единого международного сертификата о вакцинации и стандартов для разработки собственных подобных документов отдельными странами.

Добавим, «Спутник V», по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, может быть признан в Европе уже этой осенью. Дмитриев утверждает, что в эффективности вакцины европейские чиновники от здравоохранения не сомневаются, однако признать ее мешают политические мотивы.