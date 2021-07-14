Подростков в России начнут вакцинировать от коронавируса уже в сентябре

Такое заявление сделал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

До 20 сентября в России начнется вакцинация подростков от коронавируса. Об этом в среду, 14 июля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В первых числах июля сто московских подростков в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу вакцины «Спутник V».

«У двух детей была температура 37 градусов. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Осенью вакцинация подростков может начаться по всей России.