Дирекция автовокзалов Челябинска опровергла слухи о необходимости ПЦР‑теста и QR‑кода для посадки в автобусы

Информация о введении новых ограничений распространяется в социальных сетях

В среду, 14 июля, в социальных сетях появилось скандальное заявление о работе челябинских автовокзалов. В нем утверждается, что с 26 июля купить билет на автобус и отправиться в путь смогут только те пассажиры, кто прошел вакцинацию или имеет на руках отрицательный тест на ковид. Первое областное информагентство попросило прокомментировать эти слухи дирекцию автовокзалов Челябинска.

«Источник информации — Башкирия. Компания „Башавтотранс“, которая занимается междугородними перевозками, действительно сделала такое заявление. Однако ограничения не коснутся жителей других регионов. Требовать сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на ковид будут только у тех, кто садится в автобус, который едет в пределах республики. На межрегиональные рейсы эти ограничения распространяться не будут», — пояснил директор ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

Сергей Валеев также пояснил: если южноуральцы садят в автобус, который едет в Башкирию, сертификаты и тесты им не нужны. Если челябинец садится в автобус в Уфе и едет на территорию Челябинской или Свердловской области (сюда ходят автобусы «Башавтотранса»), предъявлять тесты и сертификаты также не нужно.

При этом в Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Пассажира без маски в эти дни не посадят ни в один автобус.

Между тем новый начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов проверил, как соблюдается масочный режим в автобусах и маршрутках, которые курсируют в городской черте.

