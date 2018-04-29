/ Директора челябинской спортивной олимпийской школы проводили в последний путь

Сергея Кардаватова не стало 26 апреля.

В Челябинске состоялось прощание с Сергеем Кардаватовым, директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе. Он скончался 26 апреля на 59-м году жизни. Сергей Кардаватов прошел долгий путь от спортсмена до тренера и директора спортивной школы. Он завоевал большое количество чемпионских титулов, добился звания мастера спорта СССР, а за время тренерской деятельности воспитал большое количество талантливых профессиональных спортсменов.

Сергей Иванович внес неоценимый вклад в развитие греко-римской борьбы не только в учреждении, руководителем которого он являлся, но и города Челябинска и Челябинской области. При непосредственном участии Сергея Ивановича постоянно расширялась сеть представительств школы по городу, увеличившись с 3 до 5. Под руководством Сергея Ивановича за последние 8 лет в школе подготовлено более 25 мастеров спорта России, более 80 кандидатов в мастера спорта. СШОР является ведущей школой в области. Спортсмены спортивной школы составляют основной костяк сборной команды Челябинской области по всем возрастным группам. Спортсмены СШОР принимают участие в соревнованиях различного ранга по спортивной борьбе и приносят в копилку Челябинской области медали различного достоинства. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве спорта.

В последний путь Сергея Кардаватова проводили 29 апреля. Желающие почтить память спортсмена и тренера собрались в спортивном зале МБУ СШОР на улице Комсомольской.