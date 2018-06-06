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/ 84 маленьких участника гонки покорили Тургояк

84 маленьких участника гонки покорили Тургояк

Федор Конюхов расскажет победителям о кругосветном путешествии.
сегодня в 16:31
  |  Общество

На Южном Урале состоялся первый этап парусной регаты на Кубок путешественника Федора Конюхова. В первый день соревнований прошло 4 гонки в двух классах. На старт вышли 84 спортсмена. Отличились южноуральские яхтсмены, в классе «Кадет» лучшие результаты показали спортсмены из Миасса Нуры Кадыров и Александр Шевченко.

Мы рады вновь участвовать в регате на Тургояке, здесь потрясающая атмосфера. Несмотря на то, что старты всероссийские, не чувствуется давления и напряжения. Организаторы понимают — соревнования детские, поэтому готовят для спортсменов насыщенную познавательно-развлекательную программу и гонки проходят не в таком жестком режиме. Нам повезло с погодой, сегодня тепло, солнечно и скорость ветра оптимальна. — рассказал сайту «Первый областной» тренер из Саратова Артем Смирнов.

Впереди еще несколько дней соревнований. Решающим станет 8 июня, именно в этот день на Южный Урал приедет путешественник Федор Конюхов. Он поздравит спортсменов с победой и расскажет о предстоящей поездке. Конюхов намерен отправиться в путь из новозеландского порта Dunedin в ноябре 2018 года. Оттуда его весельная лодка возьмет курс через Тихий океан к мысу Горн.

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