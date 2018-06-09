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/ Зампрокурора Копейска продемонстрировала хорошую форму на ведомственной Спартакиаде

Зампрокурора Копейска продемонстрировала хорошую форму на ведомственной Спартакиаде

Жанна Синдянкина завоевала «бронзу».
сегодня в 16:45
  |  Спорт

Заместитель прокурора Копейска в очередной раз продемонстрировала хорошую физическую форму. Жанна Синдянкина трижды поднялась за наградами на Спартакиаде работников органов прокуратуры Российской Федерации. Один раз за личный результат в легкой атлетике, дважды — по результатам командного зачета.

В забеге на 100 метров заняла 3 место по России. Конечно, расстроилась. Но соперницы были сильные и достойные. Пробежала в полную силу, так — как могла, и время такое же, как на тренировках. — поделилась эмоциями от старта зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина.

Также сотрудница южноуральской прокуратуры вошла в состав легкоатлетической команды УрФО, а вместе с ней Сергей Снежков из Кургана, Эльдар Гандбаров из Екатеринбурга, Валерия Коваленко из Нижнего Тагила. По итогам команда заняла 1 место среди уральских команд в легкой атлетике, а команда УРФО получила в Спартакиаде прокуроров России бронзовые награды.

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