В Сосновском районе Челябинской области развернули резервный пункт временного размещения

В него будут направляться граждане Китая, проживающие в регионе.

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Карантинный центр для граждан Китая, которые постоянно проживают на территории Челябинской области, но недавно вернулись из КНР, будут размещены в пункте временного размещения в деревне Ужовка Сосновского района.

Это сделано в целях профилактических мероприятий по нераспространению коронавируса. Срок нахождения в карантине — 14 дней. И создание таких пунктов — мера, которую требует Роспотребнадзор и действует это на территории всех регионов Российской Федерации.

«В карантине находятся здоровые граждане без признаков инфекционного заболевания, которые будут находиться исключительно на территории пункта под наблюдением медицинских работников с соблюдением всех мер безопасности», — рассказал Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области.

Также будет обеспечен правопорядок силами уполномоченных органов. Ситуация находится на контроле Минздрава, Минсоца и Роспотребнадзора Челябинской области.

Помимо этого, 15 здоровых людей, недавно вернувшихся из КНР, сегодня, 8 февраля были размещены в инфекционном отделении МЦ «Северный» города Миасс. Они также 14 дней будут находиться в карантинной зоне под присмотром врачей.