/ Школьников перевели на дистанционное обучение в Златоусте вместо карантина

Причиной нововведений стала опасная ситуация с заболеваемостью ОРВИ.

В Златоусте всех школьников решили перевести на дистанционное обучение. Сделано это для того, чтобы обезопасить детей от «гуляющих» вирусов. Сейчас в Златоусте показатели по заболеваемости ОРВИ серьезно превышают пороговые показатели. Представители администрации надеются, что ситуация изменится к концу недели.

С учетом сложившейся ситуации по заболеваемости ОРВИ и значительного превышения пороговых показателей с 20 по 26 февраля включительно все общеобразовательные организации, расположенные на территории Златоустовского городского округа, переведены на дистанционное обучение. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Златоуста.

Отметим, по данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе эпидемическая, но с тенденцией к снижению. Южноуральцам рекомендуют избегать контакта с заболевшими, пользоваться медицинскими масками, тщательно мыть руки, регулярно проводить влажную уборку и одеваться по погоде.