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/ Капремонт завершится во всех домах Челябинска из списка 2018 года

Капремонт завершится во всех домах Челябинска из списка 2018 года

Губернатор попросил обратить особое внимание на гостевые маршруты.
сегодня в 13:30
  |  Общество

Капитальный ремонт жилых домов в Челябинске выполняют по средствам и точно в срок. Об этом доложили губернатору Борису Дубровскому 15 августа на совещании, посвященном деятельности Регоператора по капремонту. В регионе проводят замену инженерных систем, меняют лифты, ремонтируют крышу, подвальные помещения, фундамент, утепляют и ремонтируют фасад. Запланированный объем работ выполнен на 50%.

Особых сомнений нет, в том, что поставленная задача по выполнению работ на сумму 3 миллиарда 800 миллионов рублей будет выполнена. Более того региональный оператор доложил о том, что уже началась работа по контрактованию работ на 2019 год, в том числе и на гостевых маршрутах в Челябинске по капитальному ремонту фасадов. — рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Фонд капитального ремонта формируется на специальных счетах. Туда идет плата от жильцов 2043 многоквартирных домов, еще 399 хотят изменить способ формирования фонда.

За семь месяцев 2018 года обязательных платежей в общий котел поступило 1 миллиард 755 миллионов рублей, в то время как работ выполнено на сумму в 1 миллиард 941 миллион рублей, что свидетельствует о том, что общая стоимость выполненных работ уже превышает текущие поступления в котел. Это означает, что региональный оператор активно начал уменьшать остатки накопленных средств на счете. Из года в год объемы работ наращивались, на сегодняшний день они полностью соответствуют финансовым возможностям регоператора. Больше скачкообразного увеличения работ не планируется, сейчас мы хотим сконцентрировать свои усилия исключительно на качестве выполняемых ремонтов. —  обозначил генеральный директор регоператора Вадим Борисов.

Докладом остался доволен Борис Дубровский. Он отметил положительную динамику работы Регоператора, а также важность составления планов на 2019 год. Кроме того, он напомнил, что при выполнении работ нужно задействовать дома, которые находятся на гостевых маршрутах.

В целом, видна положительная динамика в работе Регионального оператора капитального ремонта. По итогам первого полугодия видно, что она идет в графике и будет выполнена в полном объеме. Считаю важным, планируя график строительно-монтажных работ на 2019−2020 года, особое внимание уделить гостевым маршрутам. — подчеркнул Борис Дубровский.

Всего к саммитам ШОС и БРИКС планируют обновить фасады 138 домов на гостевых маршрутах.

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