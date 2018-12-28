/ Директор «Горкомсервис» поблагодарила Бориса Дубровского за новую технику

Еманжелинский район купил экскаватор-погрузчик на направленные средства.

Директор М П «Горкомсервис» Вера Осипова поблагодарила губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за активную поддержку Еманжелинского района. За последний год было благоустроено много территорий, район стал комфортнее для проживания.

Но отсутствие добротной городской техники для уборки и благоустройства, было проблемой района. После обращения с просьбой о приобретении современной техники, глава региона Борис Дубровский направил 5 миллионов рублей на приобретение экскаватора — погрузчика.

От муниципального предприятия и жителей Еманжелинского района благодарю Вас за такой нужный и своевременный новогодний подарок для нашей территории. Своей поддержкой Вы постоянно оказываете содействие в благоустройстве города и поселков нашего района. — пишет Вера Осипова в своей благодарности.

В 2018 году Еманжелинское городское поселение вошло в число самых благоустроенных городов Челябинской области. На деньги из призового фонда была закуплена подметально-уборочная машина.