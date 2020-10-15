Школы Челябинской области не планируют переводить на "дистант" из-за коронавируса

Об отсутствии подобных планов заявил Алексей Текслер.

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В Челябинской области на данный момент не планируется перевод образовательных учреждений на дистанционное обучение. Такое заявление в ходе совещания по ситуации с гриппом, ОРВИ и коронавирусом в регионе сделал губернатор Алексей Текслер. При этом он отметил, что отдельные случаи имеют место в зависимости от эпидобстановки.



«У нас нет никаких планов по переводу школьников и студентов на „дистант“. Понятно, что есть отдельные истории в образовательных учреждениях, когда в силу той или иной эпидситуации, по согласованию с министерством образования и Роспотребнадзором, такие решения принимаются. Тем не менее, планов у нас на перевод на „дистант“ не было и нет. В то же время все профилактические мероприятия, направленные на эпидемиологическое благополучие воспитанников образовательных учреждений, будут у нас проводиться в полном объёме»,— сказал Алексей Текслер.

Ситуацию также прокомментировал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. Руководитель ведомства заявил о том, что в регионе каждый день идёт мониторинг ситуации по заболеваемости детей, а данные вносятся в единую систему.

«Образовательных организаций, полностью закрытых на карантин по ковиду, нет. Министерством совместно с Минздравом региона по согласованию с Роспотребнадзором Челябинской области разработаны рекомендации по организации учебного процесса в первом полугодии, мы это сделали ещё в конце августа. Действия скоординированы»,— заявил Александр Кузнецов.

Напомним, по информации оперативного штаба минздрава Челябинской области, за сутки в регионе выявлено 107 новых случаев коронавируса, 2 из которых — у школьников. Всего от COVID-19 сейчас лечатся 3 748 жителей.