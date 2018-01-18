/ Канализация затопила дорогу и тротуар в Курчатовском районе

Вода со снегом стала большой проблемой для жителей одного квартала.

Целый квартал затопило сегодня, 18 января, в Курчатовском районе. Вода полилась из канализации на проезжую часть и тротуары. Вобрав снег, превратила дорогу в кашу. Местные жители оказались возмущены нерасторопностью коммунальных служб. Порыв обнаружили с утра, а бригада для устранения аварии приехала только днем.

Произошел порыв на водоводе диаметром 100 миллиметров. Водоснабжение на данный момент мы отключили для устранения повреждения. Жители предупреждены. В течение нескольких часов мы планируем устранить повреждение. — рассказали сайту «Первый областной» представители МУП ПОВВ.

По данным сайта горводоканала, работы шли три часа. Сейчас порыв устранен, а вода вернулась в квартиры жильцов.