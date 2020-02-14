Каким будет март на Урале, рассказали в Гидрометцентре

﻿Месяц считается самым сухим в году.

Послушать 00:00

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, каким будет март на Урале. Погода ожидается чуть теплее обычной. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным эксперта, в Челябинской области в тёмное время суток морозы могут достигать 15 градусов ниже ноля. А вот днём воздух будет прогреваться до 3-8 со знаком плюс. К концу месяца оттепель будет всё ощутимее. А вот осадков в начале весны ожидается меньше обычного.

В Челябинской области эта зима теплее среднестатистической. Относительно спокойными по погоде будут и ближайшие выходные. В ночь на субботу на территории региона ожидается −10, −20 градусов, днём −4, −9. Местами возможен небольшой снег. На воскресенье прогноз такой же.

В Челябинске следующей ночью будет 15-17 мороза. Днём −4, −6 и местами осадки. В воскресенье после полуночи обещают 14-16 ниже ноля, а в дневное время синоптики предрекают −5, −7 и небольшой снег.