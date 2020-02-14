В Челябинской области организовали клуб для хаски

В клубе бесплатно катают взрослых и детей на собачьей упряжке.

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Жители Трехгорного объединились и создали клуб любителей хаски. Там не только учат, как общаться с этими животными, но и как ухаживать за питомцами и дрессировать их.

Как рассказывает Надежда Подрядова, хозяйка хаски, Байкал и Аляска появились в ее доме около 3 лет назад. Сначала они были обычными домашними питомцами, то потом они помогли хозяйке найти новое хобби.

«Хаски это не только порода собак. Хаски — это образ жизни, который соответствует нашему», — отмечает Надежда Подрядова.

Позже Надежда узнала о существовании клуба, тогда хобби превратилось в настоящее призвание. Женщина впервые прокатилась на упряжке из 6 собак.

«У меня тогда ёкнуло сердце, да, я это умею, я это знаю. Я действительно женщина каюр», — делиться Надежда.

По словам Надежды её хаски очень музыкальны, любят петь и пытаются танцевать.

Также в центре бесплатно катают на собачьей упряжке детей и взрослых. А владельцев обучают как правильно ухаживать за своими питомцами.