Как будут работать предприятия во время снятия режима нерабочих дней

Как изменятся трудовые отношения, рассказал Виктор Мамин.

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Замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин объяснил, как будут работать предприятия после окончания режима нерабочих дней. По словам вице-губернатора, если в последние шесть недель был возможен вариант, при котором идти непосредственно на работу нужно только в случае необходимости, то сейчас этот процесс вновь возвращается к классическому варианту. Другими словами, походы на работу вновь возвращаются. Однако при этом возможен вариант, по которому можно остаться работать на «удалёнке».



«На втором этапе ситуация больше возвращается к классическому, традиционному взаимоотношению между работником и работодателем: когда работник, в случае если нет других договоренностей с работодателем должен находиться на рабочем месте и выполнять свою трудовую функцию. При этом с работодателем можно договориться о том, что более эффективно и безопасно с точки зрения осуществления трудовой функции, например, осуществлять её в дистанционном формате. Или работник не необходим в виду ограничений или изменившегося бизнес-процесса и может взять отпуск, или у работника появилась возможность получения дохода от третьих лиц, он хочет взять паузу, отпуск за свой счёт и получить доход от третьих лиц, потом вернувшись на работу. Также может быть оформлен временный перевод, если работодатель не может предоставить сотруднику возможность выполнения своей трудовой функции»,— сказал Виктор Мамин.

Вице-губернатор отметил, что в случае, если работник посчитал, что его права нарушены, он может решить этот вопрос «классическими» способами: через профсоюзы, трудинспекции или суд. Объяснил Виктор Мамин и то, как должны работать организации в период окончания нерабочих дней.

«Работодатель обязан соблюдать требования и правила, предъявляемые к нему и обеспечивающие максимальную защиту и предотвращение распространения инфекции. Конструкция обеспечивает такой же интерес работодателя как и работника, как и органов власти к тому, чтобы сотрудники при возможности не находились в местах массового скопления»,— объяснил замгубернатора.

Напомним, о завершении режима нерабочих дней в понедельник, 11 мая, объявил президент России Владимир Путин. Мера, которая была введена в марте из-за распространения коронавируса, продлилась во общей сложности около шести недель.