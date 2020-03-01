Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 марта?

Нововведения коснутся адвокатов, лекарств, транспортной полиции и много другого.

Послушать 00:00

1 марта уже наступило, а это значит, что в силу вступил ряд определённых правил на территории России. Чего коснутся нововведения и принесут ли они пользу россиянам, рассказываем в нашем материале.

Одно из важных нововведений — установление порядка и критериев взаимозаменяемости лекарственных средств, что позволит проще выбирать аналоги определённых лекарств. Кроме того, с сегодняшнего дня на территорию страны разрешён ввоз определённых незарегистрированных лекарств, их список утверждён приказом министерства здравоохранения РФ.

Пользователи сети смогут посещать сайты госуслуг и органов власти бесплатно. То есть, даже если ваш баланс на нуле, то вы всё равно можете зайти на эти сайты и сделать всё необходимое. Если же трафик есть, то расходоваться он не будет. Данная мера уже работает также с 1 марта благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

Маркировка обуви станет обязательной с 1 марта. И производители, и импортеры будут обязаны наносить специальный код на упаковку товара, при этом оставшийся на складе товар собственник тоже будет обязан промаркировать.

Изменятся и условия выплаты гонорара адвокатам с 1 марта. Теперь он может зависеть от результатов оказания юридических услуг. Однако нововведение не будет распространяться на юридическую помощь по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.

Со 2 марта транспортная полиция получит право на приобретение и использование электрошокеров. Пользоваться оружием можно будет в тех случаях, если требуется самозащита, а также если преступник оказывает вооружённое сопротивление. После применения электрошокера сотрудники транспортной полиции обязаны оказать первую помощь. Однако применять его ни в коем случае нельзя к беременным женщинам, инвалидам и детям.