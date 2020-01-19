Южноуральцев ожидает снежное начало новой недели

На территории области ожидаются осадки.

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В Челябинской области новая неделя начнется со снегопадов. Погода на территории региона завтра, 20 января, будет облачной, а жителей ждет небольшие, а в горной местности — умеренные снегопады.

«Температура завтра ночью не опустится ниже минус 12 на территории области, днем поднимется до минус 1 — минус 6 градусов. В Челябинске завтра ночью не ожидают температуры ниже минус 7 градусов, днем столбик термометра поднимется до минус 3 — минус 5 градусов», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду.