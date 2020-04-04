Движение электротранспорта ограничили в Челябинске

В администрации города сообщили, что это вынужденная мера.

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С сегодняшнего дня, 4 апреля, и по 19 апреля в Челябинске временно ограничат движение электротранспорта. Такое решение было принято в связи с режимом самоизоляции.

«Движение маршрутов электротранспорта будет организовано с 5:00 до 9:00 утра и с 16:00 до 21:00 вечера. При этом количество подвижного состава останется прежним: 101 трамвай и 111 троллейбусов»,— сообщили в пресс-службе администрации.

Данное время было назначено потому, что в этот период большинство сотрудников предприятий, которые продолжают свою работу в период карантина, едут на работу и возвращаются домой. Пассажиров просят отнестись с пониманием к данной мере, к тому же она будет действовать только в период режима самоизоляции.