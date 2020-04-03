Челябинские кондукторы перешли в дезинфекторы

В масках и защитных костюмах они после каждого рейса обрабатывают автобусы с хлоркой.

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Ирина Зайцева кондуктором работает уже больше десяти лет, но в сложное для страны время ей пришлось освоить еще одну очень важную профессию. Женщина после каждого рейса проводит дезинфекцию в салонах автобусов, которые в течение дня перевозят пассажиров по Челябинску. Пассажиров стало значительно меньше с введением режима самоизоляции, но это не значит, что их безопасностью, а также безопасностью водителя и кондуктора можно пренебрегать.

«Мы обрабатываем поручни, спинки, панели все полы. Обрабатываем хлоркой, растворяем таблетки в ведре воды и моем все. Делаем это круглосуточно, автобус проходит рейс, возвращается, и мы обрабатываем. А в ночь у нас автобусы загоняются на мойку. Там они полностью моются, начиная с потолка. Вот если выехало в рейс 75 автобусов, все их обрабатываем и ни по разу. Смена у нас 10 часов. мы отработаем — нас следующая бригада меняет. Сложно — несложно, но боишься этого вируса и приходится», — поделилась с корреспондентом медиахолдинга ОТВ кондуктор-дезинфектор Ирина Зайцева.

Из-за снижения пассажиропотока и общественного транспорта на линии стало меньше. Водители и кондукторы теперь работают в режиме выходного дня, поэтому в то время, когда они не в рейсе, переодеваются в защитные костюмы, надевают перчатки и маски и выходят на передовую борьбы с распространением коронавируса.

«На сегодняшний автобусы, которые находятся на разрыве, приехали на обед, они проходят вот эту комплексную обработку. А на конечных местах, на разворотных площадках — здесь уже проходит обработка и протирание салона. Все люди наши обеспечены средствами защиты для того, чтобы и наши сотрудники не смогли подхватить этот вирус», — рассказывает Дмитрий Холод, директор «Общественного городского транспорта».

Последовали примеру муниципальных перевозчиков и частники. Маршрутки в Челябинске также обрабатывают хлоркой. Этим занимаются сотрудники клининговых компаний и дезинфекторы. На конечной водитель покидает свое место, а салоном занимаются они.

«Обрабатываем сидения, если позволяет покрытие. Всё, чего касаются руки людей, человек может коснуться поручней, ручка двери, все сидения обрабатываются. Всё, чего могут коснуться руки», — объясняет сотрудник обслуживающего предприятия Маргарита Пикуль.

Все контактные предметы и конструкции в маршрутках обрабатывают хлористым раствором дважды в сутки.