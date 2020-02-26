Как защитить детей от идеологии терроризма, обсудили в Челябинской области

Вопросы рассмотрели на заседании антитеррористической комиссии.

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В Челябинской области состоялось заседание антитеррористической комиссии, на которой рассмотрели вопросы профилактики и борьбы с терроризмом. Одной из главных тем стала защита детей от влияния идеологии жестокости.

Уже сейчас в школах, техникумах и вузах проводят семинары, мастер-классы и игры для профилактики. К этой деятельности привлекают психологов. Также большую работу необходимо будет проводить учителям: быть внимательнее к каждому ребёнку.

«Нужно обязательно провести этот момент с преподавателями и директорами. Необходимо создать стандартизированный отчет. Если какие-то подростки изменили поведение, то нужно передавать данные в правоохранительные органы. Будут проводиться профилактические мероприятия с родителями и детьми. Такой отчет нужно получать каждый месяц. Здесь надо поработать вместе с коллегами», — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Еще одним важным вопросом, который обсудили в рамках заседания, стало обеспечение безопасности во время избирательной кампании. В единый день голосования заработают почти 2300 участков.

«Крайне важно, что безопасность нужно обеспечить не только на избирательных участках, будет расширенный формат, мы рассчитываем на выездные участки большего формата. Есть смысл провести отдельные мероприятия, которые будут отвечать за безопасность. Надо понимать, что голосование будет масштабнее, более сложным с точки зрения безопасности», — отметил губернатор.

Глава региона сделал акцент на том, что существующие проблемы необходимо не только проговаривать, но и всем вместе решать.