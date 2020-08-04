Заключённый южноуральской колонии рассказал о процессе вербовки в террористы

Для привлечения боевики могут прибегнуть к различным методам.

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Челябинский заключенный рассказал, как был завербован в ряды террористов. Уроженец Чечни сейчас отбывает наказание на Южном Урале, его осудили на 8 лет за попытку создания группировки в Сирии. Свою исповедь мужчина записал на видео.



Под влияние террористов Ахмед Исрапилов попал в Турции в 2014 году. Тогда террористы убедили его вернуться на родину и начать вербовать родственников. Сам уроженец Чечни подчеркнул, у боевиков может быть много методов влияния на человека, а в группе риска в основе своей находятся молодые люди. Ахмед Исрапилов признался, что даже с религиозным образованием можно стать жертвой боевиков.

«Я тоже заблудился. Потому что не слушал праведных проповедников. И не прислушался к советам родителей. Я бы, в первую очередь, хотел бы попросить прощения у отца. Потому что больше всего пострадал отец. После того, как меня задержали, у него здоровье ухудшилось. Те, которых я привлек, с которыми я общался на эту тему, которых я пытался привлечь, организовать формирование. Из них никто не пострадал, слава богу»,— рассказал заключённый Ахмед Исрапилов.

На данный момент мужчина отбывает наказание в колонии строго режима. После своего освобождения Ахмед Исрапилов хочет вернуться на родину. Он мечтает вновь увидеть близких и начать жизнь обычного человека.