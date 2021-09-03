В Челябинской области «Россети» направили 1,2 млрд рублей на подготовку линий электропередачи к зиме

Алексей Текслер обсудил вопросы обслуживания инфраструктуры с гендиректором компании

В 2021 году на обслуживание линий электропередачи в Челябинской области «Россети Урал» выделили 1,2 млрд рублей. Средства были направлены на подготовку электросетей к зимнему сезону. Вопросы развития и обслуживания инфраструктуры в регионе губернатор Алексей Текслер обсудил с генеральным директором компании Владимиром Болотиным, сообщают в пресс-службе правительства области.

«Важнейшая задача — провести зиму без аварий», — подчеркнул Владимир Болотин.

Директор компании отметил, что под постоянным контролем находится надежность схем электроснабжения котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений и населения городов и поселков области. Компания бесперебойно снабжает ресурсом медучреждения.

«Мы договаривались серьезно заняться консолидацией сетей, и там, где территориально-сетевые организации не выполняют надлежащим образом свои обязательства, переводить их под управление „Россетей“», — отметил губернатор Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, большинство жалоб от жителей региона по вопросу электроснабжения поступает из территорий, где сетевые организации не входят в периметр «Россетей». Также губернатор отметил, что в части консолидации сетей Челябинская область является одним из лучших регионов, но работа будет продолжена.