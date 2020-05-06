920 тысяч рублей не досчиталась прокуратура при проверке стройки в челябинском театре оперы и балета

Минстрой оплатил подрядчику работы и товары, которые по факту отсутствуют.

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Большое количество объектов было возведено в Челябинске к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Но часть возведенных сооружений оказалась проблемной.

К таким отнеслось здание вспомогательного значения ОГБУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки». Прокуратура Челябинской области выявила, что при строительстве этого объекта было нарушено бюджетное законодательство.

В частности, в рамках исполнения государственного контракта, были приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Все это оплачивалось из бюджета Челябинской области и ущерб составил более 920 тысяч рублей.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Министерства строительства и инфраструктуры региона, являющегося генеральным заказчиком строительства, ОГКУ „Челябоблинвестстрой“, осуществлявших приемку работ, по ст.ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также в отношении работников подрядной организации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь же дальнейшее развитие событий будет контролироваться непосредственно прокуратурой.