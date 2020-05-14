Как в период самоиляции работать людям старше 65 лет в Челябинской области

Пожилым сотрудникам рекомендуют оставаться дома.

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Президент России Владимир Путин завершил период нерабочих дней в стране. После этого у многих возникли вопросы, как сейчас поступать работникам, чей возраст превышает 65 лет, поскольку им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

На время нерабочих дней им выдавались больничные листы, которые на данный момент закончились. Решить вопрос сотрудник может только напрямую со своим работодателем.

«Для того, чтобы сохранить и работника, и заработную плату даже в случае вынужденного отпуска, о котором мы можем говорить в случае самоизоляции этой категории граждан, речь идет о возможности кредитования для выплаты заработной платы под сохранение этих рабочих мест. Поэтому сегодня, если работодатель сохраняет рабочее место, даже на уровне выплат по МРОТ, то в случае его сохранения на протяжении года, кредит он погашается, если сохраняется показатель занятости на уровне 80%, погашается наполовину. Государство всячески мотивирует работодателей искать гибкие формы занятости своих работников через эти формы поддержки», — комментирует ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, на данный момент существуют все условия, чтобы работодатель смог сохранить рабочее место пожилого сотрудника, обеспечив его хотя бы минимальной заработной платой.