Города области с самыми крупными очагами коронавируса назвала Ирина Гехт

В одном из них зафиксирован высокий уровень заболеваемости.

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Замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт назвали города региона, в которых зафиксированы самые крупные очаги коронавируса. Первые два места заняли Златоуст и Магнитогорск.



Вице-губернатор рассказала, что именно в Златоусте зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости — 18,8 человек на 10 тысяч населения. В правительстве такую цифру связывают с очагом в городской больнице, где коронавирус выявили у 122 человек.

«Если смотреть на этот очаг уже непосредственно по мере развития, то очевидно, что наиболее тяжёлыми пациентами у нас являются 30 человек, у которых зафиксированы и пневмонии и средняя степень тяжести течения заболеваемости и 92 человека — бессимптомные больные. Если говорить о распространении заболеваемости, то очевидно что один больной, имеющий клинические проявления, как правило даёт троих заражённых, но в более легкой форме, эта картина характерна и для многих семейных очагов: близкий круг имеет тяжёлые последствия, второй круг контактов протекает бессимптомно»,— объяснила Ирина Гехт.

Вторым городом в списке стал Магнитогорск. По словам Ирины Гехт, один из очагов до сих пор добавляет заражённых в общую статистику.

«По нему у нас уже 89 человек, это достаточно большой прирост, и в сегодняшней статистике по Магнитогорску, где было 26 человек, этот очаг снова дал несколько человек»,— сказала Ирина Гехт.

Напомним, за прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом на Южном Урале заболели 105 человек. За весь период пандемии в регионе заразились 1438 человек, из которых вылечились 438.