Новый симптом коронавируса обнаружили российские врачи

Нетипичное течение болезни заметили у нескольких пациентов.

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Серозный перитонит выявили у двух россиян с коронавирусной болезнью. Это обнаружили врачи Федерального медико-биологического агентства. Одна из пациенток поступила в учреждение 27 апреля, второй зараженный — 3 мая.

«В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде (симптома) „острого живота“, повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости», — сообщили в пресс-службе ФМБА.

Отметим, что дополнительные данные острой хирургической патологии у пациентов не выявили. Из этого следует, что появился новый вариант COVID-19.