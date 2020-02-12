1500 мест для школьников появится в Челябинске к 1 сентября

В Образовательном центре № 5 обещают начать учебный процесс в назначенный срок.

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В микрорайоне «Парковый» идет строительство Образовательного центра № 5 — он станет второй большой школой Уральского федерального округа. В нескольких метрах от коробки здания расположен Образовательный Центр № 2, которого оказалось мало для разросшегося района. С начала февраля родители будущих первоклассников штурмуют школу, чтобы записать своих детей в образовательное учреждение.

«Каждую неделю проводим дополнительные совещания, где все моменты, которые возникают по ходу строительства, лично обсуждаю с застройщиками. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что не сдадим в срок, компания застройщика серьезная», — говорит заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

Школа обещает поразить своей оснащенностью, здесь расположат четыре спортивных зала, два из которых будут для занятий гимнастикой и хореографией. Будет даже футбольное поле с беговыми дорожками. На верхнем этаже часть крыши выполнена из стекла, эту площадь отведут под актовый зал. И это далеко не все, что ожидает будущих учеников.

«Будет несколько интересных зон для детей — это информационно-бибилотечные центры — их будет два, для начальной и основной школ, в них предусмотрены коворкинг-зоны и информационно-медийные залы», — рассказывает и. о. директора образовательного центра № 5 Евгений Марченко.

Образовательный центр вместит полторы тысячи школьников, после уроков дети смогут оставаться для выполнения домашнего задания и посещения спортивных секций. Ученикам старших классов будет доступно профильное образование: технологическое, художественное, гуманитарное, экономическое и естественнонаучное.

Сдача проекта школы намечена на 1 июля, набор детей во все классы уже ведется.