Алексей Текслер проводил своего сына в первый класс

Ранее глава региона уточнял, что его ребенок пойдет в обычную школу Челябинска.

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Алексей Текслер вместе с женой пришел на школьную линейку своего сына. На прошедшей неделе, во время большой пресс-конференции глава региона рассказал, что планирует отправить ребенка в первый класс как отец, а не руководитель области. Второго сентября Алексей Текслер наряду с другими родителями стоял рядом с сыном, поддерживая его в такой ответственный день. С обращением к ученикам сегодня обратился не глава региона, а администрация учебного учреждения.

«Администрация гимназии и весь педагогический коллектив поздравляют вас с началом нового учебного года! В особенный для гимназии, юбилейный год мы рады новой встрече с вами! От всей души желаем каждому из гимназистов новых побед и достижений, олимпийских наград и спортивных рекордов! С новым учебным годом! С Днём знаний!», — поздравили первоклашек представители гимназии №80.

Школа существует уже 55 лет, однако статус гимназии получила сравнительно недавно — 18 лет назад. Сейчас учреждение является одним из лучших в России. Гимназия специализируется на филологическом, социо-гуманитарном и оборонно-спортивном направлениях.