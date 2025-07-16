Как укрыться от молнии во время отдыха у воды

Разряд может ударить и в воду, и в берег, и в человека

Летняя гроза — красивое, но очень опасное природное явление. В Тульской области на этой неделе молния ударила в реку, где купались люди. В результате трое скончались на месте, еще четверо получили тяжелые травмы. Какие правила безопасности следует соблюдать у воды, чтобы не пострадать от небесного электричества, журналисту Первого областного информагентства рассказали в МЧС.

«Избегайте открытых пространств и воды в грозу, а также помните, что молния ищет высокие и металлические объекты, но может ударить и в воду, и в землю, и в людей, находящихся на открытом пространстве», — отмечают эксперты.

Самое главное во время грозы — выйти из воды. Молния часто бьет в воду, и даже если вы на берегу, опасность остается. Вода проводит электричество, и удар молнии может поразить всё живое в радиусе 20—50 метров от места удара.

Если вы отдыхаете на берегу, старайтесь найти безопасное укрытие, желательно в здании или в лесу. Но не стойте под одинокими деревьями, столбами или громоотводами.

Переждать грозу также можно в машине или в автобусе — вас защитят их металлические оболочки. В машине не касайтесь металлических частей, держитесь за руль, а окна держите закрытыми.

Если найти укрытие не получается, нужно лечь в низину и накрыться полиэтиленом, чтобы не выделяться на открытой местности. При этом не стоит прятаться прямо под деревом. Или присядьте на корточки, чтобы не возвышаться. В Сосновском районе был случай, когда молния ударила в женщину с ребенком на плечах.

Не стойте в грозу у воды под зонтиком и не держите в руках удочку. В Коркино был случай, когда во время грозы трое молодых людей погибли, стоя под зонтом в луже воды. Они пытались укрыться от дождя, но молния ударила прямо в зонтик, расплавив металлическую ручку.

Отключите мобильный телефон — он также может притянуть молнию.

В грозу не забудьте снять с шеи цепочку и вынуть из карманов все металлическое. Эти предметы притягивают молнии. В Еткульском районе женщина погибла, отдыхая на берегу озера Большой Шантропай. Во время грозы в крестик на ее груди ударила молния.

Если вы в лодке: укройтесь под тентом или сложите резиновые сапоги и брезент, чтобы снизить риск удара.

Автор: Екатерина Распопова