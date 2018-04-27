/ Как стать инвестором и не лишиться денег

Три инструмента для желающих умножить накопления.

Куда вложить «лишние» заработанные деньги, чтобы не обжечься, — знают эксперты. Они рассказали «Первому областному» о рисках и правилах популярных у россиян инструментов инвестирования.



С ЧЕГО НАЧАТЬ



Прежде чем начать инвестировать, эксперты предлагают сформировать «подушку безопасности», чтобы в случае краха не остаться без денег. Примерный размер — на 3-6 месяцев стабильной жизни. Другой вариант — депозит в банке — участнике системы страхования вкладов. В случае отзыва лицензии банка вкладчику вернут сумму до 1,4 млн рублей. Проверить кредитную организацию можно на сайте Банка России. Нелишними будут курсы по инвестированию. Повысив финансовую грамотность, легко просчитать риски или сориентироваться в сложной ситуации на бирже. Лучше выбирать большие независимые центры.



Будучи студенткой, я записалась на кратковременные курсы в контору, предлагающую бесплатный ликбез. Прошла его. А в конце мне заявили, что я теперь должна работать в этой компании. Долго и настойчиво уговаривали, звонили на мобильный телефон. Но договор мы не заключали, я ничего не была должна им. Откровенно говоря, зарабатывать меня там так и не научили. — поделилась жительница Челябинска.

ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЬ

Бытует мнение, что золото и недвижимость — самые стабильные, хоть и дорогостоящие вложения. Однако это не так: стоимость недвижимости за последние годы упала на 20%, а стоимость драгоценного металла то поднимается, то опускается. Многие хранят деньги в валюте, не доверяя рублю. Но при купле-продаже приходится платить комиссию. Да и курс доллара и евро в последнее время нестабильный, из-за чего при поспешном или несвоевременном обмене можно потерять значительную сумму. Имя приличные сбережения, их обладатели часто спешат открыть свое дело. Однако бизнес при неумелом управлении заберет все деньги и рухнет. По статистике, восемь из десяти компаний в первые три года закрываются.

ВКЛАДЫВАТЬСЯ С УМОМ

Биржа — опасная площадка, которая может сделать и богачом, и бедняком. Начинать знакомство с ней нужно постепенно, с покупки паев паевых инвестиционных фондов. Паи — это ценные бумаги, удостоверяющие права владельца на часть имущества фонда. Сделки проводят менеджеры организаций. Для самостоятельного ориентирования на бирже лучше открыть брокерский счет. При покупке акций сделка ведется через личные кабинеты брокеров. Все проходит за секунды. Котировки акций постоянно меняются, поэтому нужно понимать, какие бумаги вырастут в цене, а какие упадут. Это сложная задача. Вкладываться в ценные бумаги нужно регулярно, больше 20% накоплений инвестировать не стоит. Получив опыт, можно увеличивать процент до 40.



Я решил понемногу вкладываться в акции компании, известной продуктовыми магазинами. Конечно, я понимал, что уволиться с работы и посвятить себя игре на бирже невозможно. Но потихоньку разбираясь во всем, я сумел выручить неплохую сумму, и мы с женой отлично провели время в отпуске на эти деньги. Я до сих пор продолжаю, но вкладываю не больше 30%. — рассказал сайту «Первый областной» житель региона.



Индивидуальный инвестиционный счет может помочь начинающим инвесторам в управлении вложениями. Открыв его у брокера, купив акции или облигации, можно получить прибыть от их роста, дивиденды и купоны от облигаций, налоговый вычет в 13%. При этом сумма инвестиций не должна превышать 1 миллион рублей, а вычет — 400 тысяч. Еще одно условие: вычет оформляют, если деньги со счета не снимались три года. За это время можно получить 11-12% годовых, что в 1,5 раза больше, чем у банковских вкладов. Банковский счет поможет сохранить имеющуюся сумму и увеличить ее. На нем предлагают хранить хотя бы три месячные зарплаты. Лучше выбирать не банки с большими процентами, а с хорошей репутацией и участием в системе страхования вкладов. Тогда можно не бояться краха банка: если у него отберут лицензию, вкладчики все равно получат свои выплаты через Агентство по страхованию вкладов.



Торговля на фондовом рынке сопряжена с риском не только в тех случаях, когда речь идет о мошенниках. Никто не может стопроцентно предсказать движение котировок, и поэтому нести последние деньги на биржу не следует. Не начинайте также с ходу инвестировать в сложные финансовые инструменты.

— цитирует издание Inkazan директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.