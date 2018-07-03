/ Новый глава Агентства инвестиционного развития поделился рабочими планами

Предыдущий курс агентства он счел выгодным.

Новый глава Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов рассказал о задачах, которые стоят перед организацией. Он нашел выбранный предыдущим руководителем, Анатолием Лобко, курс работы выгодным: кардинально менять его не будут.

Важно погрузиться в процесс, изучить наработанное, связи, и в течение месяца-полутора мы сможем дать предложения по четкому структурированию, чем будем заниматься, как будем улучшать инвестиционное развитие. — сообщил сайту «Первый областной» Алексей Бобов.

Параллельно с этим АИР будет находить новых инвесторов для всех муниципалитетов региона, а также поможет городам со статусом ТОСЭР обзавестись большим количеством резидентов. У нового руководителя агентства осталась большая база инвесторов с предыдущего места работы.

Напомним, Агентство инвестиционного развития возглавил тюменец Алексей Бобов. Предыдущий руководитель агентства, Анатолий Лобко, оставил пост и сегодня участвует в конкурсе на должность главы Миасского городского округа.