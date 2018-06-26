/ В Челябинской области резко вырос объем инвестиций

Показатели увеличились больше, чем в полтора раза.

По итогам первого квартала в 2018 году рост инвестиций в Челябинской области составил 173%. Таких результатов удалось достичь благодаря показателям обрабатывающего производства, добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией, газом и паром. Об этом доложили губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Поручаю ведомству Сергея Смольникова тщательно проанализировать, в каких именно отраслях произошел этот рывок, чтобы тенденцию отследить. Надо продолжать работу над улучшением инвестиционного климата в регионе. У нас сохранился рост промышленного производства — он выше среднего по России — и составил 3,4% к аналогичному периоду 2017 года. — подчеркнул глава региона.

По данным минэкономразвития региона, за пять месяцев 2018 года в Челябинской области оживился потребительский рынок — рост более 4% к аналогичному периоду 2017 года. Рост также отмечен по вводу в действие общей площади жилых домов — 125,5%.