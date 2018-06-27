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/ Тюменец возглавил Агентство инвестиционного развития Челябинской области

Тюменец возглавил Агентство инвестиционного развития Челябинской области

36-летний руководитель уже оценил производственные мощности региона.
сегодня в 14:10
  |  Общество

Нового директора Агентства инвестиционного развития выбрали путем голосования. 26 июня состоялось собрание наблюдательного совета АИР под председательством Бориса Дубровского. Им стал 36-летний уроженец Тюмени Алексей Бобов. До этого избранный руководитель занимался управлением фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Челябинская область — это очень серьезный регион, здесь в разы мощнее, по сравнению с Тюменской областью, промышленный потенциал. В ближайшее время мы должны определиться с главными точками роста. Но скажу сразу, что приоритетными направлениями будут привлечение инвесторов, достойное сопровождение и создание инвестиционного контента. Внимание будет к каждому инвестиционному проекту, при этом для нас важны не только внутренние инвесторы, но и внешние. Мы продолжим также работать над качественным улучшением сервиса. В Челябинской области работает серьезная инвестиционная команда, и важно сохранить начатые направления агентства. Реализуется почти 50 инвестиционных проектов. Накоплена серьезная база контактов с потенциальными инвесторами. — заявил при вступлении в должность Алексей Бобов.

Напомним, предыдущий руководитель — Анатолий Лобко, сейчас участвует в «предвыборной» гонке в выборах главы Миасского городского округа. Его рассматривают как одного из наиболее вероятных претендентов на этот пост наравне с другим представителем «команды губернатора» — пресс-секретарем главы региона Дмитрием Федечкиным. Оба являются уроженцами Миасса.

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