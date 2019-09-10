Появление еще одного праздничного выходного обсудят в Госдуме

Инициативу проанализируют, сегодня, 10 сентября в первом чтении.

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Инициаторами появления дополнительного выходного дня выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Над законопроектом слуги народа трудились два года.

«Светлый пасхальный понедельник» — так решили назвать потенциальный выходной парламентарии. Депутаты считают, что в этот день жители страны смогут собраться в тесном кругу семьи и друзей и выразить признание «глубоким историческим традициям православного общества нашей страны».

«Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», — говорится в тексте документа.

Нилов и Лебедев также отметили, что следующий день после Воскресения Христова в странах Запада считается выходным для всех граждан.

Несмотря на то, что Россия — светское государство, один православный праздник — Рождество — был утвержден государственным выходным. Если законопроект о введении «Светлого пасхального понедельника» будет поддержан, россияне получат еще один христианский выходной.