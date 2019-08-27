Челябинских депутатов решили приобщить к современному искусству

Одним из инициаторов идеи стал и.о. заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

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В администрации Челябинска сегодня появилась настоящая выставка современного искусства. Так местных чиновников решили приобщить к современному искусству. Многие картины были ранее представлены на фестивале «Белый квадрат».

По словам инициаторов «галереи», решение обосновать выставку в здании мэрии обусловлено налаживанием контакта с местными депутатами.

«Не так давно мы запрашивали финансирование у местных депутатов, но мы его не получили. Это нормальная ситуация, однако мы бы хотели её улучшить, чтобы мы получали больше поддержки и смогли бы приглашать других авторов, и знакомили молодежь с местными авторами», — рассказала организатор выставки Марина Денкевич.

После неудачи с депутатами Марина обратилась к и.о. заместителя губернатора Челябинской области Вадиму Евдокимову, который и помог организовать выставку в здании администрации. Теперь картины местных авторов, которые были ранее представлены на фестивале «Белый квадрат», висят в одном из коридоров, где ежедневно проходят депутаты гордумы.

«Мы много говорим о том, как привлечь внимание молодежи. И мне кажется, что создание таких арт-резиденций и галерей, где можно увидеть то, что интересно молодым людям, то, как они выражаются через творчество, максимально полезно, в первую очередь, для уходящего депутатского корпуса, который показал себя не лучшим образом с культурной стороны», — рассказал Вадим Евдокимов.

И.о. заместителя губернатора Челябинской области также выразил надежду, что новый созыв депутатов будет более благосклонен к молодежному искусству и культуре.