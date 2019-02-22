/ О том, как поздравляют мужчин с 23 февраля, рассказали представительницы челябинских компаний

Многие связывают праздник с армейской тематикой.

Уже завтра, 23 февраля, все мужчины России отпразднуют свой главный праздник — День защитника Отечества. По традиции, именно в этот день сильный пол принимает поздравления от женщин и получает приятные подарки, как дома, так и на работе. В каждом коллективе трудящихся есть сформировавшиеся традиции, от которых стараются не отступать из года в год.

Например, в хоккейном клубе «Трактор» решили, что поздравить с Днем защитника Отечества команду или каждого игрока по отдельности довольно сложно. Тогда женская половина «черно-белых» воспользовалась опытом: вспомнила, как поздравляли мужчин раньше.

Мы просто делаем такой большой красивый либо пирог, либо торт. Естественно с символикой хоккея, с символикой шайб. Работая в Министерстве спорта, делали такие необычные поздравления, когда мы мужчин встречали на входе. Девушки были все экипированы: девушка полицейская, сотрудник ГИБДД, врач, стюардесса и так далее. Проверяли у них документы, штрафовали естественно. Ну и затем непосредственно само поздравление было: мы в костюмах ОМОНа заходили в кабинет, обыскивали их и потом какой-то подарок вручали. — рассказала радио «Business FM Челябинск» руководитель PR-проектов хоккейного клуба «Трактор» Елена Ермолаева.

Есть и те, кто решил отпраздновать 23 февраля креативнее. Работницам юридической фирмы пришлось постоять у плиты, чтобы накормить всех сотрудников мужского пола.

Мы как боевые подруги решили поздравить своих коллег полевой кухней. Сварили гречку с тушенкой, закинули в котёл. Ну и также фронтовые сто грамм никто не отменял. В прошлый раз, когда совпадало с масленицей, готовили стол с блинами. До этого готовили импровизированные гранаты, в которых были спрятаны небольшие сувениры. Чаще всего ещё есть стенгазета, военные песни и что-то такое. Для меня лучший подарок — это впечатления. Стараюсь их и дарить. — поделилась сотрудница юридической фирмы «Ригор» Ольга Ряполова.

К вкусному и праздничному столу пришли и в компании «Информационные решения». По словам директора фирмы, Анастасии Стародубцевой, 23 февраля в их коллективе, как правило, отмечается вкусными блюдами и армейскими песнями.

Мы всегда заказываем стол и готовим подарки. В этом году мы решили сделать в крафтовых пакетах мужские презенты. То есть мы купили хорошее пиво и наборы к пиву. У нас есть мужчины, которые не просто служили в армии, а какого-то звания достигли. И мы любим обычно слушать истории военные. До армейских песен у нас не доходит, но истории мы слушаем. — отметила Анастасия Стародубцева.

Что касается подарков, то многие фирмы предпочитают дарить чисто символические вещи, а кто-то и вовсе обходится без них. Но все без исключения опрошенные делают упор на праздничном настроении, которое должно быть у мужчин в День защитника Отечества.