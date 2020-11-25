Как потратить деньги, отложенные на несостоявшийся новогодний корпоратив

Идею челябинцев поддержала уполномоченный по правам ребенка.

Многие горожане надеялись проводить трудный 2020 год шумно и в ресторане. Но на прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в регионе новые ограничения из-за коронавируса. В итоге корпоративы оказались под запретом. И теперь бизнес гадает, как лучше потратить деньги, отложенные на веселье и на подарки партнёрам. Идею местной компании поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«У нас в холдинге заложен определенный бюджет на новогодние подарки партнёрам, чиновникам, банкам. Этот год сложный, и тратить деньги на торты и шампанское не хочется — не то время. Нам пришла идея направить деньги на благотворительность нескольким фондам, а партнёрам подарить открытки с указанием, куда и зачем пошли деньги на их подарки», — написали сотрудники уполномоченному по правам детей и попросили им дать телефоны уважаемых фондов.

«Суперидея, я считаю! И руководство молодцы!» — ответила челябинцам Евгения Майорова.

И заметила, что таких фондов много, а связаться с ними она всегда готова помочь.