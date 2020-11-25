Инвалид из Челябинской области ищет Кулибина, который сделает кресло-домкрат

Устройство может облегчить жизнь больным с рассеянным склерозом.

Последние 15 лет своей жизни Максим Ситников из Магнитки прикован к инвалидному креслу. После армии у мужчины нашли рассеянный склероз. Болезнь тяжелая, неизлечимая: мышцы Максима не «слышат» команды мозга. В итоге передвигаться самостоятельно он не может и разговаривает с трудом. Но оптимизма Ситников не теряет и старается жить полной жизнью — такая, видно, натура.

Болезнь не помешала нашему земляку найти большую любовь, хоть и по интернету. Ради Максима его возлюбленная Светлана бросила родной Саратов и переехала жить в Магнитку. Молодые живут душа в душу. Оба до этого обжигались, но смогли поверить друг другу и найти свое счастье. Невысокая худенькая Светлана стала опорой своему мужу.





В Магнитогорске Максим известен как общественный активист. Несколько лет назад Ситников создал организацию для таких же, как он, инвалидов с рассеянным склерозом. Помогал землякам выбивать социальную помощь, добиваться лечения. А теперь сам оказался в непростой ситуации.

«Недавно в нашей семье появилась машина. Для инвалида — это подспорье. Можно доехать до поликлиники, до больницы, выбраться на природу. За рулем, конечно, супруга Светлана. Я на заднем сиденье, как пассажир. Но вот забраться в машину мне не так-то просто», — рассказывал сайту «Первый областной» Максим Ситников.

Инвалидное кресло гораздо ниже сиденья в автомобиле. Чтобы перетащить Максима в салон, хрупкой Светлане приходится поднимать мужа. А супруг довольно тяжелый. К тому же, кресло случайно может отъехать, и тогда Максим упадет. Но проблема решилась бы, будь в семье кресло-подъёмник, работающее по принципу домкрата.

«Увы, пока кресел с подъёмником я ни в интернете, ни в реальной жизни не видел», — жалуется Максим.

На днях он выложил пост в социальных сетях с просьбой найти умельца-Кулибина, который способен смастерить такое устройство. Если вы можете помочь Максиму, свяжитесь с ним в социальных сетях.

Может быть, ваше изобретение облегчит жизнь не только Максиму, но и всем инвалидам-колясочникам.