В Челябинской области выявлен 241 новый случай коронавируса

От инфекции за сутки вылечилось 34 человека.

241 новый случай коронавируса выявлен за прошедшие сутки в Челябинской области. Общее число заболевших за весь период пандемии, по информации оперативного штаба на утро среды, 25 ноября, составляет 25 306 человек. Из них COVID-19 в настоящее время болеет 7 788 южноуральцев.



«Больных COVID-19 — 7 788 человек. За прошедшие сутки выписано 34 человека. Всего 16 650 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 984 336. За прошедшие сутки — 7 259 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Девять человек с коронавирусом умерло за прошедшие сутки. У пяти из них инфекция была основным заболеванием. Отметим, самым молодым из скончавшихся стал 55-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек. От COVID-19: пациент, 65 лет; пациент, 55 лет; пациент, 62 года; пациентка, 81 год; пациент, 57 лет. От других причин: сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 92 года; постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 73 года; злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациентка, 68 лет; ишемический инфаркт головного мозга, атеросклероз церебральных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет»,— добавили представители Минздрава.

Напомним, до 27 декабря в Челябинской области действует режим повышенной готовности. В регионе по-прежнему обязательно ношение масок в общественных местах.